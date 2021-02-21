Миронова: цели не выполнены, за турнир поставлю себе троечку. Но всё ещё впереди

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в женском масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Светлана финишировала 19-й.



«Конечно, хотелось медалей, попадать в топ-3. Понимаю, что способна на это, но не всё получилось. Поэтому цели не выполнены. Наверное, за турнир поставлю себе троечку. Много чего не получилось, но поражение — хороший урок, из которого можно извлечь пользу.



Впереди ещё три этапа Кубка мира. Кроме того, на этом сезоне моя карьера не заканчивается, всё ещё впереди. Буду биться до конца. Всегда хочется попасть в топ-3 или топ-6. За этим и выходишь на старт, чтобы бороться за самые высокие места. Но это биатлон. Непредсказуемость — это его второе имя. Этим он и интересен.

Попасть в топ-10 или топ-15 общего зачёта было бы круто. Это уже бонус к хорошим выступлениям», — приводит слова Мироновой ТАСС.