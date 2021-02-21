«Не наш год. Не наш чемпионат мира». Сергей Рожков — об итогах ЧМ-2021 по биатлону

Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков подвёл итоги мужского масс-старта и завершившегося в Поклюке (Словения) чемпионата мира по биатлону в целом.

Россияне завоевали одну медаль – бронзу в мужской эстафете.

«Последняя гонка на ЧМ всегда нервная. Особенно для спортсменов, которые надеются на медали, но у них никак не получается их завоевать. Это последний шанс — нелегко готовиться. С учётом, что бронзовая медаль в эстафете в кармане, но не реализована подготовка на личных стартах. Масс-старт даёт равные условия для всех участников. Понятно, что есть лидеры: Йоханнес Дале, Легрейд, Жаклен. 90 процентов решает стрельба, как показала в женской гонке австрийка Хаузер. В масс-старте можно отстрелять ноль и спокойно идти по дистанции. Нашим ребятам нужно было не больше одного промаха, чтобы получить место в призовой тройке. Две-три ошибки — борьба в лучшем случае за шестёрку. Результат при такой стрельбе достаточно понятный. Ход Саши Логинова недостаточный, по сравнению с ЧМ прошлого года, чтобы отыгрывать по 10-15 секунд за круг. И если стрельба не получается, то возможность войти в тройку достаточно низкая.

Для Халили это была первая гонка в толкотне — серьёзное испытание. Дебютанту в такой гонке стрелять тоже очень тяжело. В следующий раз получится. Матвей Елисеев может стрелять в таких контактных гонках, но тоже не всё пока получается: рваный ход и стрельба. У Латыпова ход лучше, чем у Логинова. Но всё равно присутствует некоторая нестабильность в стрельбе. Все надеялись. Но от него нужна была очень жёсткая концентрация на каждом рубежом, которая позволяла бы ему работать, не обращая внимания на соперников. А в таких контактных гонках не всегда возможна полная концентрация.

Легрейд был явным претендентом на сегодняшнюю победу. Очень уверенная стрельба на протяжении всего сезона позволяла надеяться на очень высокое место, в том числе и на первое.

Результат гонки процентов на 80 был предсказуем. Я думал, один норвежец точно будет в тройке, скорее всего, выиграет. Большая вероятность была, что оба залезут в призы с их стрельбой.

Россияне? Не было у меня уверенности, что они влезут в призы. Из-за предыдущих личных гонок. Да, Латыпов был рядышком, но не внушал надежды на медали в масс-старте. Не наш год. Не наш ЧМ, с точки зрения личных результатов. Надо готовиться к следующему, учесть ошибки. Мне кажется, следующий год будет намного интересней, с точки зрения медалей.

Халили? Очень даже неплохо, тем более зная, какую стрелковую подготовку он проводил. Я даже был удивлён его уверенной стрельбой. Сезон неплохой, особенно для молодого спортсмена. Как говорит его личный тренер, не сильно серьёзная база у него была.

Перед ЧМ ставок особых не делал. Не надеялся на личные гонки, но думал, что в эстафетах будет на одну-две медали побольше. Не очень удачно сложилось», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.