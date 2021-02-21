Ростовцев: Миронова при всём таланте не является топ-стрелком стоя

Трёхкратный чемпион мира, бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев объяснил, с чем связаны проблемы со стрельбой у российских биатлонисток.

«Первое — отсутствие навыка, сформированного в детском возрасте. Второе — недостаток работы уже на уровне сборной. Держать концентрацию 20-25 секунд на рубеже очень сложно. Мне, можно сказать, повезло. Когда я работал в российской сборной с Вольфгангом Пихлером, у нас были прекрасные в стрелковом плане спортсменки: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова, Катя Глазырина, Катя Шумилова. У них имелся великолепный стрелковый базис, особенно в «стойке», поэтому было легко работать над стрельбой и доводить до максимума какие-то отдельные моменты и навыки. Сегодня я смотрю на команду и вижу, например, что Светлана Миронова при всём таланте не является топ-стрелком стоя. «Стойка» вообще очень хорошо проявляет технические огрехи. На фоне того, что я вижу, могу только пожелать удачи Алексею Волкову. Есть методы работы, есть общие принципы, есть понятные упражнения.

Известны ли они Волкову? Не знаю. Но они точно известны старшему тренеру женской команды Михаилу Шашилову. Он очень хороший специалист. Именно такой, какой сегодня нужен нашей женской команде», — приводит слова Ростовцева RT.