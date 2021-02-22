Привалов: Халили называли новым Шипулиным, но он получает ограниченное количество шансов

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил потенциал российского биатлониста Карима Халили. На чемпионате мира в Поклюке Халили завоевал бронзу в эстафете.

«Хочется верить, что Карим — наше будущее. Ещё в прошлом году его все называли новым Шипулиным, но пока он получает ограниченное количество шансов от тренеров. На чемпионате мира ему впервые стали доверять, и он не подвёл команду. В эстафете и в личных гонках смотрелся достойно. Надеюсь, что после такого чемпионата мира он закрепится в команде, не снизит требований к себе и раскроет весь свой потенциал. Нам сейчас очень нужна поддержка молодых», — приводят слова Привалова «Известия».

Бронза в мужской эстафете стала единственной наградой сборной России на прошедшем чемпионате мира.