Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Привалов: Халили называли новым Шипулиным, но он получает ограниченное количество шансов

Привалов: Халили называли новым Шипулиным, но он получает ограниченное количество шансов
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил потенциал российского биатлониста Карима Халили. На чемпионате мира в Поклюке Халили завоевал бронзу в эстафете.

«Хочется верить, что Карим — наше будущее. Ещё в прошлом году его все называли новым Шипулиным, но пока он получает ограниченное количество шансов от тренеров. На чемпионате мира ему впервые стали доверять, и он не подвёл команду. В эстафете и в личных гонках смотрелся достойно. Надеюсь, что после такого чемпионата мира он закрепится в команде, не снизит требований к себе и раскроет весь свой потенциал. Нам сейчас очень нужна поддержка молодых», — приводят слова Привалова «Известия».

Бронза в мужской эстафете стала единственной наградой сборной России на прошедшем чемпионате мира.

Россия – на последнем месте в медальном зачёте ЧМ по биатлону. Хотя могло быть и хуже
Хорошо, что мы в этот медальный зачёт хотя бы попали.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021