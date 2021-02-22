Чемпион ОИ Редькин дал совет российским биатлонисткам, как улучшить стрельбу

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира. Светлана Миронова с шестью промахами финишировала 19-й, Ирина Казакевич с четырьмя – 20-й.

«Сколько лет работать надо над стрельбой? Миронова отвечала уже, что ей нечего «спать» с винтовкой. А с ней надо работать, вот и всё. Они считают, что стреляют и работают, но это фигня, потому что с оружием надо работать вхолостую, на этом отрабатывают море приёмов.

Фраза «спать с винтовкой» значит, что надо правильно её снять, ложиться и понимать, куда ты стреляешь, а не говорить потом, что не понимаешь, куда промазала. Это не к Свете Мироновой претензия, они все так отвечают. Но если ты не знаешь, куда попала, то и в следующий раз не узнаешь этого. Надо знать, куда попадаешь, и тренер должен объяснять, куда они мажут. Если этого не поймёшь, не будешь попадать», — цитирует Редькина «Р-Спорт».