Губерниев: очень сильно топил за украинку Пидгрушную

Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что болел за украинскую биатлонистку Елену Пидгрушную в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Лена Пидгрушная поблагодарила меня за поддержку. Я очень сильно топил за неё, когда она сражалась в смешанной эстафете против Ханны Эберг, но они тоже недобрали наград», — приводит слова Губерниева News.ru.

Также он поделился мнением о состоянии дел в украинском биатлоне.

«Мы не видим молодёжь, видимо, запоздала смена поколений. У Бех проблемы со здоровьем.

Мне очень интересно следить за развитием украинского биатлона. Молдаване тоже будут делать большую базу. Поэтому география биатлона должна расширяться, но украинской команде не хватает резерва. Хотя медаль в эстафете третий год подряд, и отлично работает Юрай Санитра.

Цепляются ещё сестры Семеренко, Пидгрушная, Юлия Джима, которая всё-таки капризная девочка, но из-за нехватки резерва украинская команда не может стать по-настоящему мощной. У мужчин мы видим проблески Дмитрия Пидручного, который выиграл золото чемпионата мира, но сейчас у него нет стабильности», — сказал комментатор.