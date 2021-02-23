Чепиков — о сборной России: главный тренер, получается, тренирует старших тренеров?

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков объяснил неудачное выступление сборной России на чемпионате мира в Поклюке. В активе россиян всего одна бронзовая медаль, завоёванная в мужской эстафете.

«По интервью наших биатлонисток такое чувство, что есть какие-то разногласия старших тренеров Михаила Шашилова и Юрия Каминского с главным тренером Валерием Польховским. На мой взгляд, эта схема должна уже себя изжить. Мне кажется, нет уже нигде главных тренеров и тех, кого они тренируют. То есть если старшие тренеры тренируют женскую и мужскую команды, то главный тренер, получается, тренирует старших тренеров? Поэтому, мне кажется, здесь и возникли некоторые разногласия. Например, планировалось провести сбор перед чемпионатом мира в одном месте… Михаил Викторович Шашилов планировал жить на озере Блед внизу, чтобы получить максимальный эффект в среднегорье… Хотя не эта причина самая главная. Просто общий уровень нашей команды пока не дотягивает до уровня сборных Норвегии, Франции и Швеции, которые сейчас очень сильно прибавили.



Могли ли мы претендовать на награды в индивидуальных стартах? На мой взгляд, могли. У Александра Логинова была возможность с учётом его хода по дистанции, но что-то не получалось со стрельбой. А так в принципе, конечно, не очень много шансов. Но при этом, надо отметить, что, тренируясь у Каминского, прилично в нынешнем сезоне прибавил Эдуард Латыпов. Думаю, мы должны хорошо выступить на следующих этапах Кубка мира. Спортсмены сами говорят, что больше месяца провели в горах. Там что, мне кажется, на оставшихся этапах Кубка мира будет больше позитива», — цитирует Чепикова сайт «Матч ТВ».