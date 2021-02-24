«Тогда в раздевалке я всех послал». Чудов — о конфликте с тренерским штабом сборной России

Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов рассказал, как в своё время у него случился конфликт с тренерским штабом сборной России.
«Мой единственный конфликт случился в тот момент, когда меня начали искусственно отодвигать от сборной и я знал причину. Знал, откуда дует ветер… Не буду называть фамилию, но такое случается всегда, как только в подготовку команды начинает вмешиваться вышестоящее руководство. То есть люди, которые должны заниматься исключительно менеджерскими вопросами. Это неправильно.
Я ведь до сих пор помню, как Евгений Колокольников докладывал руководству, что гонку побежит Чудов, а ему на это отвечали: «Нет, Чудов гонку не побежит». Вот тогда я прямо в раздевалке всех и послал — дал волю эмоциям. Но это, согласитесь, была несколько иная ситуация, нежели та, что сейчас имеет место в сборной России», — приводит слова Чудова «RT на русском».
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