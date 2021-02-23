Чудов признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине из-за звонка от губернатора

Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов рассказал, почему не попал в состав сборной России на эстафету на Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия).



Чудов пришёл к финишу 9-м в спринте и гонке преследования. В индивидуальной гонке финишировал 32-м. В эстафете сборную России представляли Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев и Николай Круглов. Россияне завоевали серебряные медали.



«Почему на Олимпийских играх в Турине не бежал эстафету, куда отобрался первым номером? Да только потому, что был звонок от одного из губернаторов руководству олимпийской команды. Я вообще против таких историй. У губернаторов что, своей работы нет, если они считают нормальным лезть в спорт? У нас в регионах всё хорошо и все проблемы решены?



Да и потом, где логика? Если просишь поставить на гонку человека, который недостаточно хорошо готов и в этой гонке облажался, кому от этого выгода? Допускаю, что кто-то со мной не согласится, но, считаю, губернатор может звонить тренеру только с одним вопросом: «Чем вам помочь?» Сомневаюсь только, что этот вопрос звучит часто», — приводит слова Чудова «RT на русском».

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