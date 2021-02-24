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«Москва, не мёрзнете там?» Анастасия Гореева показала фото из Обертиллиаха

«Москва, не мёрзнете там?» Анастасия Гореева показала фото из Обертиллиаха
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала фото из Обертиллиаха (Австрия), где с 27 февраля по 6 марта пройдёт юниорский чемпионат мира.

«А как у вас дела с погодой? Москва, не мёрзнете там?» — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Состав сборной России
Юниоры: Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край), Александр Корнев (Удмуртия), Артем Смирнов (Москва), Андрей Вьюхин (Тюменская область), Михаил Первушин (Московская область). Запасной – Евгений Смирнов (Санкт-Петербург).

Юниорки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Илона Знакова (Удмуртия), Амина Иванова (Смоленская область), Мария Кретова (Красноярский край). Запасная – Любовь Калинина (Тюменская область).

Юноши: Олег Домичек (Алтайский край), Роман Бойчевский (Сахалинская область), Денис Иродов (Новосибирская область), Евгений Кузьминых (Новосибирская область), Егор Мошкин (Свердловская область). Запасной – Александр Козулин (Камчатский край).

Девушки: Анастасия Гришина (Алтайский край), Влада Шишкина (Санкт-Петербург), Мария Верстунина (Тюменская область), Ксения Караман (Новосибирская область), Василиса Марусова (Москва). Запасная – Анастасия Зенова (Смоленская область).

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