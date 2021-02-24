«Единого оркестра не получилось». Дмитрий Губерниев подвёл итоги ЧМ по биатлону

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги чемпионата мира в Поклюке (Словения), на котором сборная России завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

«Провал был бы, если бы мы совсем ничего не выиграли. Если анализировать те места, которые мы занимали, то были третьи, пятые, шестые, седьмые, десятые позиции. Я, конечно, рассчитывал на две-три медали, среди которых будет золотая. Но всё-таки есть ощущение, что единого оркестра не получилось. Играли слишком разные мелодии. Тренеры пытались дирижировать одно, а оркестр в виде спортсменов издавал совсем другие звуки.



Мы смотрим на французов, норвежцев, шведов. Это — команды. А у нас на чемпионате мира команды, к сожалению, не было. Были какие-то надежды, открытия турнира. Тот же Латыпов показал лучший результат в карьере, Казакевич, в конце концов. В любом случае, оглядываясь назад, надо более тщательно подходить к каким-то нюансам. Есть ощущение, что мы как-то топорно сработали. Не было элемента высокой настройки», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».