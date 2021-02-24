Губерниев: норвежцы, у которых выигрывали российские юниоры, теперь суперзвёзды

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в очередной раз высказался о существующей в сборной России проблеме перехода из юниорского биатлона во взрослый.



«В биатлоне оцениваются три чемпионата — Европа, мир и юниорский мир. У нас сейчас будет максимум внимания к юниорскому чемпионату мира. Мы должны там всё выиграть, чтобы где-то в среднем было хорошо. Потом будем рассказывать на встрече в Олимпийском комитете про нелепые случайности на взрослых турнирах, которые помешали нам выиграть медали. И будем хвалиться юниорами, которые всё выиграли. Несколько лет назад юниоры, которые всё выиграли, сейчас не попадают в команду. А те норвежцы, у которых выиграли наши юниоры, Легрейд и Дале, теперь мировые суперзвёзды», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Молодёжный чемпионат мира будет проходить с 28 февраля по 7 марта в Обертиллахе (Австрия).