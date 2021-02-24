Губерниев: норвежцы, у которых выигрывали российские юниоры, теперь суперзвёзды

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в очередной раз высказался о существующей в сборной России проблеме перехода из юниорского биатлона во взрослый.
«В биатлоне оцениваются три чемпионата — Европа, мир и юниорский мир. У нас сейчас будет максимум внимания к юниорскому чемпионату мира. Мы должны там всё выиграть, чтобы где-то в среднем было хорошо. Потом будем рассказывать на встрече в Олимпийском комитете про нелепые случайности на взрослых турнирах, которые помешали нам выиграть медали. И будем хвалиться юниорами, которые всё выиграли. Несколько лет назад юниоры, которые всё выиграли, сейчас не попадают в команду. А те норвежцы, у которых выиграли наши юниоры, Легрейд и Дале, теперь мировые суперзвёзды», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
Молодёжный чемпионат мира будет проходить с 28 февраля по 7 марта в Обертиллахе (Австрия).
- 24 февраля 2021
-
21:35
-
21:05
-
21:00
-
20:19
-
16:40
-
16:36
-
14:15
-
14:12
-
13:00
-
12:45
-
11:00
-
10:33
-
08:46
-
08:22
-
00:12
-
00:08
- 23 февраля 2021
-
22:53
-
22:40
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
14:01
-
08:34
-
08:28
- 22 февраля 2021
-
22:07
-
20:49
-
18:35
-
16:12
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:11
-
13:59