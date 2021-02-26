Марте Рёйселанд: я слишком боялась ошибиться и потеряла драйв

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд объяснила причины неудачного для себя чемпионата мира, прошедшего в Поклюке (Словения).
На мировом первенстве Рёйселанд выиграла два золота — в женской и смешанной эстафетах, но не завоевала ни одной медали в индивидуальных гонках. Год назад на чемпионате мира в Антерсельве норвежка взяла пять золотых и две бронзовых медали, став первой в мире биатлонисткой, завоевавшей медали во всех гонках ЧМ.
«Всё пошло не так, как я надеялась или как многие могли ожидать. Да, конечно, я очень рада двум золотым медалям в эстафетах, но я не выиграла ни одной медали в индивидуальных гонках. Я провалилась там, где была лучше всех – в стрельбе из положения стоя. Мой внутренний стержень вылез наружу? Или на меня повлияла новая ситуация? В прошлом году я приезжала на ЧМ претендентом, а в этом — с медалями Кубка мира и как лидер сезона.
Мой тренер дал мне совет, сказав: «Ты слишком осторожна. Ты настолько сосредоточена на том, чтобы не ошибиться, что теряешь драйв и начинаешь закрываться». Я сразу поняла, что он прав. И я расшевелилась. Я провела хорошую следующую гонку, и стрельба была такой, какой должна быть. Да, я потеряла бронзу в спринте, жаль. Но в целом это была победа. Я доказала себе, что могу вырваться из негативной спирали и вернуться к позитивному мышлению, тому, когда всё было правильно. Поэтому я воспринимаю этот чемпионат как положительный опыт. Я узнала себя немного лучше. Узнала, что нужно, чтобы превратить невзгоды в успех. Теперь с лучшей версией себя я отправлюсь на последние этапы Кубка мира и делаю ставку на Олимпийские игры в 2022 году», — написала Рёйселанд на своём сайте.
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