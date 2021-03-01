Анастасия Гришина стала восьмой в спринте на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе
Словенская биатлонистка Лена Репинч стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Второе место заняла итальянка Линда Цингерле. Тройку призёров замкнула представительница Германии Селина Гротиан.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, занявшая восьмое место.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия
Спринт. Девушки
1. Лена Репинч (Словения) – 17.04,9 (1).
2. Линда Цингерле (Италия) – +5,2 (1).
3. Селина Гротиан (Германия) – +11,6 (0)...
8. Анастасия Гришина (Россия) – +39,0 (0)...
41. Василиса Марусова (Россия) – +2.14,6 (3)...
47. Влада Шишкина (Россия) – +2.28,5 (3)...
64. Мария Верстунина (Россия) – +3.24,5 (5).
Ранее Гришина стала шестой в индивидуальной гонке.
Анастасия Гришина стала шестой в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону
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