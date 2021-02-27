Анастасия Гришина стала шестой в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону

Французская биатлонистка Жанна Ришар выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Второй стала Лена Репинч из Словении. Тройку лучших замкнула представительница Словакии Эма Капустова.



Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, она финишировала шестой.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия

Индивидуальная гонка, Юниорки



1. Жанна Ришар (Франция) – 32.18,8

2. Лена Репинч (Словения) – отставание 32,7

3. Эма Капустова (Словакия) – +1.03,1

4. Сара Андерссон (Швеция) – +1.03,6

5. Юлия Ковалевская (Беларусь) – + 1.36,3

6. Анастасия Гришина (Россия) – + 2.20,1…

13. Василиса Марусова (Россия) – + 2.54,7…

17. Влада Шишкина (Россия) – + 3.24,0…

48. Ксения Караман (Россия) – 6.28,4