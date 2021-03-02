Россиянин Первушин взял бронзу в спринте на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль в мужской спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).
Первушин не допустил ни одного промаха. Остальные три россиянина не попали в топ-20. Чемпионом стал француз Эмильен Клод, серебро у чеха Микулаша Карлика.
Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и молодёжи
Спринтерская гонка среди молодёжи. Мужчины
1. Эмильен Клод (Франция) 23.16,1 (0)
2. Микулаш Карлик (Чехия) – +26,1 (1).
3. Михаил Первушин +31,3 (0).
21. Даниил Серохвостов (Россия) +1.23,7 (4)
42. Артём Смирнов (Россия) + 2.16,4 (1)
50. Андрей Виухин (Россия) +2.41,6 (5)
Ранее Первушин стал 13-м в индивидуальной гонке чемпионата мира, что было лучшим результатом среди россиян. Эта медаль стала первой для россиян в возрасте до 21 года на ЧМ. У юниоров два золота уже завоевал Денис Иродов.
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