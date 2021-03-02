Россиянка Гореева, лидируя после первой стрельбы, стала лишь 6-й в спринте на юниорском ЧМ

Российские биатлонистки остались без медалей в женской спринтерской гонке на 7.5 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).



Лучшей из россиянок стала Анастасия Гореева. Она лидировала в гонке после первой стрельбы (в положении лёжа), но на стойке допустила три промаха и в итоге стала только шестой.



Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и молодёжи

Спринтерская гонка среди молодёжи. Женщины

1. Эми Басерга (Швейцария) 19.59,9 (0)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – +22,2 (1).

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – +22,9 (1)…

6. Анастасия Гореева (Россия) – +47,9 (3)…

34. Илона Знакова (Россия) – +1.53,3 (2)…

47. Амина Иванова (Россия) – +2.32,5 (4)…

51. Анастасия Шевченко (Россия) – +2.36,5 (5).

60. Мария Кретова (Россия) — + 3.16,6 (2)



В 16:15 мск начнётся спринтерская гонка у юниоров.