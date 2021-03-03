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Губерниев о результатах российских юниорок на ЧМ: тренеры, офигенно вы подготовили команду

Губерниев о результатах российских юниорок на ЧМ: тренеры, офигенно вы подготовили команду
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты российских биатлонисток в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия). Лучшей из россиянок стала Анастасия Гореева, занявшая 15-е место.

«Тем временем на юниорском чемпионате мира наши девчонки-юниорки провалили ещё одну гонку. И Шевченко, и Гореева, и все остальные выступили плохо. И хочется сказать тренерам: офигенно вы подготовили команду, просто офигенно», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Победу в гонке преследования одержала швейцарка Эми Басерга. Серебряным призёром стала норвежка Синне Оврен. Бронза досталась представительнице Италии Ребекке Пасслер.

Россиянки не попали в топ-10 в гонке преследования на юниорском ЧМ. У Гореевой 6 промахов
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