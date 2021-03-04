В СБР раскрыли бюджет организации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, как формируется бюджет организации.

«По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так. 50,8 миллиона от «Газпрома», 15,5 миллиона от известных мне компаний, которые не стремятся к пиару, 15-20 миллионов по линии попечительского совета, возглавляемого Владимиром Якушевым, государственная субсидия от Минспорта – 24 миллиона. Выходим на 105-110 миллионов.

Это без денег ЦСП (Центра спортивной подготовки. — Прим. «Чемпионата») на содержание сборных: 65 миллионов рублей плюс около миллиона евро. В бюджет СБР эта сумма не входит», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв выступил с резкой критикой организации.