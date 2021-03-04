Владимир Драчёв: СБР — как «Титаник» с пробоиной. Это уже не работающий орган

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал положение дел в российском биатлоне. Напомним, на чемпионате мира сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

«Шансов на то, что будет стремительный подъём, практически нет. Слишком многое нужно сделать для стремительного движения вверх. Необходима полная реконструкция Союза биатлонистов России, потому что он уже как «Титаник» с пробоиной, но мы всё ещё пытаемся его куда-то тащить. Это уже не работающий орган.

Мы сильно отстали в профессиональности наших тренеров, в знании современных методик. Биатлон изменился сильно, и каждый тренер должен вместе с биатлоном расти, а в нашей стране этого не происходит, к сожалению. Мы пытались поднимать квалификацию тренеров, внедрить новые методики, показать, как работают норвежцы или шведы. Но это не быстрый процесс, к тому же он оказался совершенно не нужен тем людям, которые сейчас находятся у власти в СБР», — цитирует Драчёва «Московский комсомолец».