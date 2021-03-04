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Сборная России показала седьмое время на лыжне в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Сборная России показала седьмое время на лыжне в эстафете на этапе КМ в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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Белорусские биатлонистки, ставшие серебряными призёрами эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) показали лучшее время лыжного хода в гонке. В составе национальной команды Беларуси в эстафете принимали участие Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Второй результат на лыжне показали норвежки, финишировавшие четвёртыми. Третье время лыжного хода у биатлонисток сборной Франции, которые в гонке также были третьими.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой показала седьмое время лыжного хода. Седьмыми были россиянки и по итогам самой гонки.

Напомним, сборная Украины была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Эстафета. Женщины. Лыжный ход

1. Беларусь – 54.51,1
2. Норвегия – отставание 2,3
3. Франция – +3,3…
7. Россия – +1.01,4

Сборная Украины дисквалифицирована за неверную передачу эстафеты на этапе КМ в Нове-Место
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