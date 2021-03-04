Сборная России показала седьмое время на лыжне в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Белорусские биатлонистки, ставшие серебряными призёрами эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) показали лучшее время лыжного хода в гонке. В составе национальной команды Беларуси в эстафете принимали участие Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.



Второй результат на лыжне показали норвежки, финишировавшие четвёртыми. Третье время лыжного хода у биатлонисток сборной Франции, которые в гонке также были третьими.



Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой показала седьмое время лыжного хода. Седьмыми были россиянки и по итогам самой гонки.



Напомним, сборная Украины была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Эстафета. Женщины. Лыжный ход



1. Беларусь – 54.51,1

2. Норвегия – отставание 2,3

3. Франция – +3,3…

7. Россия – +1.01,4