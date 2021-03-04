Определился состав сборной России на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится завтра, 5 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). За национальную команду России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.



Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований



5 марта

17:20 – эстафета, мужчины.



6 марта

13:00 – спринт, женщины.

17:40 – спринт, мужчины.



7 марта

14:00 – гонка преследования, женщины.

18:00 – гонка преследования, мужчины.



Напомним, сегодня, 4 марта, состоялась женская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Швеции. Серебро досталось национальной команде Беларуси. Бронзовым призёром стала команда Франции.



Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой стала седьмой.