Определился состав сборной России на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится завтра, 5 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). За национальную команду России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Расписание соревнований
5 марта
17:20 – эстафета, мужчины.
6 марта
13:00 – спринт, женщины.
17:40 – спринт, мужчины.
7 марта
14:00 – гонка преследования, женщины.
18:00 – гонка преследования, мужчины.
Напомним, сегодня, 4 марта, состоялась женская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Швеции. Серебро досталось национальной команде Беларуси. Бронзовым призёром стала команда Франции.
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой стала седьмой.
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