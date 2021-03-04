Украинкам отменили дисквалификацию и вернули 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира

Национальная команда Украины по биатлону добилась отмены аннулирования результатов женской эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).



Напомним, украинки финишировали четвёртыми, но затем были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты.



«Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место», — сообщается на сайте biathlon.com.ua.

Отметим, что в окончательном протоколе эстафетной гонки, размещённом на сайте Международного союза биатлонистов, значится, что сборная Украины заняла четвертое место — сборная России переместилась на восьмую строчку.