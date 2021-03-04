Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Украинкам отменили дисквалификацию и вернули 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира

Украинкам отменили дисквалификацию и вернули 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Национальная команда Украины по биатлону добилась отмены аннулирования результатов женской эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Напомним, украинки финишировали четвёртыми, но затем были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты.

«Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что касание приклада Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место», — сообщается на сайте biathlon.com.ua.

Отметим, что в окончательном протоколе эстафетной гонки, размещённом на сайте Международного союза биатлонистов, значится, что сборная Украины заняла четвертое место — сборная России переместилась на восьмую строчку.

Сборная Украины дисквалифицирована за неверную передачу эстафеты на этапе КМ в Нове-Место
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021