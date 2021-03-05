Миронова: четвёртый этап на самом деле оказался не таким страшным, как я себе представляла

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась мнением о выступлении в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Помимо Светланы, в составе сборной России в гонке принимали участие Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Россиянки пришли к финишу восьмыми.



«Четвёртый этап на самом деле оказался не таким страшным, как я себе это представляла. Ты себе всегда представляешь какую-то борьбу. Как ни крути, на последнем этапе решается вообще всё. Из-за этого я его представляла таким жёстким.



Советовался ли со мной Шашилов? Да, он подошёл ко мне два дня назад. Спросил, что я думаю насчёт четвёртого этапа. Ответила: «Я готова». И всё. Таким образом и решили. Сильно не думала об этом. Не выделяла особенно этот этап. Раньше, когда это всё было далеко, когда уверенности было поменьше, я переживала. Но в этот раз не так сильно. Однако всё-таки хочу отметить, что волнение было сильнее, чем обычно», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Куклина: правильно, что Миронова бежала четвёртый этап