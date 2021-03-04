Куклина: правильно, что Миронова бежала четвёртый этап

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Помимо Куклиной в составе сборной России в гонке принимали участие Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Россиянки финишировали восьмыми.

«Немножко удивилась: неужели меня поставили бежать? Вышла, сработала. Удивила ли расстановка по этапам? Нет. Я считаю, правильно, что Светлана Миронова бежала четвёртый этап. Она сильная спортсменка. Ей надо учиться бегать этот этап. Я разговаривала с ней в том году, говорила, что она может бегать четвёртые этапы. Ей, мне кажется, это даже полезно для уверенности в себе, в своих силах.



Что делала после чемпионата мира? Я была дома с семьёй. Отдохнула. У меня даже дочь не ходила в садик. Целые сутки была со мной. Попыталась быть с семьёй по максимум», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».