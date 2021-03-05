Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от завоевания серебра в эстафете в Нове-Место

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала завоевание серебряной медали в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). В составе сборной Беларуси также выступали Ирина Кривко, Анна Сола и Елена Кручинкина.
«На самом деле мы очень хорошо тренировались летом, сильно добавили в скорости и стрельбе. Мы проводили хорошие эстафеты и до этого. Выходили на старт уверенными в себе — в том, что сможем хорошо выполнить свою работу и претендовать на высокие места.
Думаю, всех девчонок мотивировало, что у меня были хорошие результаты в начале сезона. Мы понимаем, что каждая из нас может показать хороший результат и стремимся к этому в каждой гонке, подстегиваем друг друга. Поэтому получается хорошо выступать в эстафетах», — цитирует Алимбекову Biathlon.com.ua.
Победу в эстафете одержала сборная Швеции.
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