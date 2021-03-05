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Сборная России с Иродовым в составе стала 4-й в эстафете на юниорском чемпионате мира

Сборная России с Иродовым в составе стала 4-й в эстафете на юниорском чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Сборная России, за которую выступали Роман Бойчевский, Олег Домичек и Денис Иродов, заняла четвёртое место в эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону в Обертиллиахе (Австрия). Бойчевский и Домичек отправлялись на штрафные круги.

Золото выиграла команда Польши. Серебро завоевали французы. Бронза досталась сборной Италии.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия
Эстафета. Юноши
1. Польша (Конрад Бадач, Ян Гунка, Марчин Завол) – 59.16,5 (0+7).
2. Франция (Эдгар Гени, Матьё Гарсия, Валентен Лежён) – +13,2 (0+10).
3. Италия (Стефан Навийо, Фабио Пиллер Коттрер, Марко Барале) – +29,9 (0+2).
4. Россия (Роман Бойчевский, Олег Домичек, Денис Иродов) – +1.30,8 (2+9).

Ранее Денис Иродов завоевал три золотые медали юниорского чемпионата мира: в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования.

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