Максимов: у Латыпова надо почаще брать интервью, раз он потом так работает на рубеже

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов, являющийся тренером по стрельбе в сборной России по биатлону, прокомментировал второе место россиян в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Я был недоволен, что взяли интервью у ребят перед стартом эстафеты. Но, наверное, тогда у Латыпова надо почаще брать интервью, раз он потом так работает на последнем рубеже.



Сегодня эстафета складывалась относительно волнительно. Начиная с первого этапа, где Халили достал три доппатрона. Это нас отбросило на не очень хорошие позиции. Но сегодня был порывистый ветер, так что питали надежду на то, что соперники будут ошибаться. Это и случилось.



Ветровая ситуация по этапам была интересная. На первом и на третьем этапах ветровая ситуация была сложнее, чем на втором и четвёртом. Халили начал стрельбу, и я подумал, что он работает с выносом. Но пообщался с ним — он говорит, что это не так. Александр попал в порыв. А на четвёртом этапе ветер развернуло в другую сторону, и были опасения, успеют ли сориентироваться. А так я доволен стрельбой. Мы достали довольно много дополнительных патронов, но в любом случае заняли второе место. Это хороший результат», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».