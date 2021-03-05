Латыпов: когда уходил с рубежа на «стойке», ещё не понимал, куда делся Йоханнес

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Российская команда заняла второе место, Латыпов выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бё.

«Уходил на этап с желанием побороться. Был впереди Йоханнес. Я знал, что он попытается заряжать на первом круге, и попытался за ним подержаться. Это эстафета, здесь борьба не заканчивается, она бывает непредсказуемой. Мыслей никаких не было — только выйти и отработать на максимуме.



У меня был небольшой порыв ветра, когда стрелял лёжа. Но не сильный, и я внёс небольшую корректировку. Стоя ветра почти не было, и я работал аккуратно каждый выстрел. Пытался убрать все лишние мысли. Уже достаточно много эстафетных гонок пробежал на последнем этапе, опыт набирается. Постепенно становишься чуть спокойнее и уже работаешь более уверенно.



Когда подходил к «стойке», видел, что Йоханнес промазал первый и последний. Дальше я отключился и работал со своей стрельбой. Когда уходил с рубежа, я ещё не понимал, куда он делся. Только когда я пошёл на круг, увидел, что он на штрафном. В этот момент понял, какая у него была стрельба.



Меня вели по всей дистанции и говорили отставание Йоханнеса. Сил оставалось всё меньше и меньше, но постарался хорошо отработать горную часть и потерпеть на равнине. Дальше оставался последний подъём, после спуска успел отдохнуть и отработал финишную прямую», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».