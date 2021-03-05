Логинов — об эстафете: все сегодня сделали максимум. Халили — молодец, всё нормально

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Эдуард Латыпов завоевали серебряные медали.

«Поддержали ли Халили? Всё нормально. Это команда, и каждый вносит свой вклад. На финише у нас есть медаль. Я прекрасно понимаю, все сегодня сделали максимум. Карим — молодец. И остальные тоже.



Нам ещё есть куда расти. Уверен, что можем прибавлять. Но сегодня все рады этому результату. Тем более в такой непредсказуемой гонке, когда команды менялись туда-сюда. Вы видели, как много спортсменов заходили на штрафные круги. Поэтому я считаю, что эту гонку однозначно можно занести в актив.



Ветер был очень сильный, с порывами. Выдувало. Буквально за пять выстрелов — один выстрел более-менее, на втором уже достаточно сильный порыв. На «стойку» пришёл, там вообще сильный порыв был. Там уже подвести к мишени было очень сложно. Я прекрасно понимаю тех, кто ковырялся и уходил на штрафной круг. Но в любом случае старались отработать», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».