Халили: не переживал за Латыпова — думал, ему хватит запаса. Мы в него всегда верим
Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов завоевали серебряные медали.
«Не переживал за Эдика. Почему-то думал, что на последнем круге ему хватит запаса. Даже если бы Йоханнес его достал, в финишном створе он не настолько силён. Думаю, там в любом случае у Эдика были бы шансы. Мы в него всегда верим.
Удачный эксперимент с интервью перед гонкой? Ну всё, даём перед спринтом», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
На заключительном этапе эстафетной гонки Латыпов был точен в отличие от соперников и выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бё.
Елисеев: переживал, что не успею встретить Латыпова. Он был на «стойке», а я — в гостинице
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