Халили: не переживал за Латыпова — думал, ему хватит запаса. Мы в него всегда верим

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов завоевали серебряные медали.

«Не переживал за Эдика. Почему-то думал, что на последнем круге ему хватит запаса. Даже если бы Йоханнес его достал, в финишном створе он не настолько силён. Думаю, там в любом случае у Эдика были бы шансы. Мы в него всегда верим.



Удачный эксперимент с интервью перед гонкой? Ну всё, даём перед спринтом», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

На заключительном этапе эстафетной гонки Латыпов был точен в отличие от соперников и выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бё.