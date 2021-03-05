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Хованцев — об эстафете: нам повезло, тут не могли уже ниже опуститься. Спорное серебро

Хованцев — об эстафете: нам повезло, тут не могли уже ниже опуститься. Спорное серебро
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о выступлении россиян в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали серебро.

«Второе место — отлично. Была большая возможность его забрать. Не совсем нам его подарили, потому что мы тоже отличились плохой стрельбой. Логинов не справился со стрельбой. Халили тоже прошёл не очень уверенно. Чтобы с такой скоростью командной бороться за золото, нам надо брать не больше четырёх-пяти партнёров в сумме на все этапы. Соперники сегодня нам дали возможность обыгрывать их. Надо быть честными, что нам повезло, мы тут не могли уже ниже опуститься. Из чего складывался этот результат? Мы взяли много патронов, кошмарный проигрыш немцам, но при этом вторые. Спорное серебро, хоть и победителей не судят. Приятный сюрприз», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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