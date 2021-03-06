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Ирина Казакевич прокомментировала 32-е место в спринте на этапе КМ в Нове-Место

Ирина Казакевич прокомментировала 32-е место в спринте на этапе КМ в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Ирина финишировала 32-й.

«Перед гонкой не было волнения. Наверно, было какое-то непонимание на пристрелке. Очень долго пристреливалась, ветер дул то влево, то вправо. Под конец уже пристрелялась. Были только сомнения по поводу ветра на рубеже.

Не удалось зацепиться за Экхофф. На лёжке она стреляла в ноль, а я — один. Я фактически бежала в спину Маркете Давидовой. Она обогнала меня после первой стрельбы. Примерно с одинаковым расстоянием шли с ней два круга, — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Победу в гонке норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 13-й.

Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, лучшая из россиянок на 13-м месте
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