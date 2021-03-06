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Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, лучшая из россиянок на 13-м месте

Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, лучшая из россиянок на 13-м месте
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Норвежка допустила один промах. Второе место заняла украинка Юлия Джима, третье – итальянка Лиза Виттоцци. Они не допустили ни одного промаха, но отстали от Экхофф на 9,3 и 15 секунд соответственно. Экхофф выиграла пятый спринт подряд — четыре на этапах Кубка мира и один на чемпионате мира в Поклюке.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом. Остальные россиянки — за пределами первой двадцатки.

Биатлон. Кубок мира. Спринт 7,5 км. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) 18:48.4 (1)
2. Юлия Джима (Украина) +9.3 (0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) + 15.0 (0).
13. Ульяна Кайшева (Россия) +41.4 (1)
24. Светлана Миронова (Россия) +1:09.0 (2)
32. Ирина Казакевич (Россия) +1:23.7 (2)
53. Лариса Куклина (Россия) +1:53.0 (3)
54. Евгения Павлова (Россия) +1:54.3 (2)
68. Татьяна Акимова (Россия) +2:10.8 (2).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Женщины. 7.5 км Спринт
06 марта 2021, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
18:48.4
2
Юлия Джима
Украина
+9.3
3
Лиза Виттоцци
Италия
+15.0
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