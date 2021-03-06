Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, лучшая из россиянок на 13-м месте

Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Норвежка допустила один промах. Второе место заняла украинка Юлия Джима, третье – итальянка Лиза Виттоцци. Они не допустили ни одного промаха, но отстали от Экхофф на 9,3 и 15 секунд соответственно. Экхофф выиграла пятый спринт подряд — четыре на этапах Кубка мира и один на чемпионате мира в Поклюке.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом. Остальные россиянки — за пределами первой двадцатки.
Биатлон. Кубок мира. Спринт 7,5 км. Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) 18:48.4 (1)
2. Юлия Джима (Украина) +9.3 (0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) + 15.0 (0).
13. Ульяна Кайшева (Россия) +41.4 (1)
24. Светлана Миронова (Россия) +1:09.0 (2)
32. Ирина Казакевич (Россия) +1:23.7 (2)
53. Лариса Куклина (Россия) +1:53.0 (3)
54. Евгения Павлова (Россия) +1:54.3 (2)
68. Татьяна Акимова (Россия) +2:10.8 (2).
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