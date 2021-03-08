Матвей Елисеев: на второй «лёжке» тот, кто стрелял за мной, своей лыжей задевал мою

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 24-е место, совершив два промаха.
«Я почти все круги один шёл. Мне подтянуться не за кем было. Соответственно, когда я приходил на рубеж, ребята спокойно разбирались. Я ложился на свой коврик. Единственный момент: на второй «лёжке» тот, кто стрелял за мной, своей лыжей задевал мою. Это могло мне помешать отстреляться. Потому что я концентрировался, как бы меня не дёрнуло.
Тут надо разобраться: я лежал на его стороне или он на моей. Это, наверное, в трансляцию не попало, потому что достаточно далеко было. Поэтому разобраться практически невозможно, если только тренеры не видели этот момент.
Как оценю свой результат на первой неделе этапа в Нове-Место? Оценю себя вполне достойно. Считаю, что было более сильное состояние, чем на предыдущих этапах и на чемпионате мира. Соответственно, могу быть собой доволен. Но со стрельбой не полностью справился», — цитирует Елисеева сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё.
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