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Светлана Миронова: я немножечко поднимаюсь из ямки

Светлана Миронова: я немножечко поднимаюсь из ямки
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Она заняла 14-е место, совершив 3 промаха.

«В целом гонка была неплохая. Но, конечно, ещё можно было избежать пару ошибочек на рубеже. На первой „лёжке“ стрельба сместилась по солнцу наверх, потом я сделала поправку, и всё было хорошо. Стоя старалась работать наверняка. И почти это у меня получилось.

Я всегда себе даю установки перед стартом, что мне нужно делать на гонке. Наверное, не буду рассказывать секретики всем. Установка была, чтобы правильно и качественно отработать на рубежах и максимально быстро работать на трассе, насколько позволяло состояние.

Состояние было немного лучше, чем в спринте. Поэтому, надеюсь, что к следующему этапу, как и планируется, я буду в лучшей форме, чем сейчас. Я немножечко поднимаюсь из ямки. Очень на это надеюсь. Посмотрим. Не могу гарантировать, что оп — и сразу стала сильная. Возможно, этого не произойдёт. Возможно, это случится чуть позже. Может быть этого вообще не случится. Но я рассчитываю на это. Как уже сказала, состояние было лучше, чем накануне. Значит, всё движется туда, куда нужно», — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.

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