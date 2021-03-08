Евгения Павлова: с первого круга все начали лупасить. Думаешь: «Господи! Что происходит?»

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Она заняла 23-е место.

«Радует то, что справилась со стрельбой в такую сложную погоду. Чтобы чисто сработать на рубеже, я крутила поправки в разные стороны — вправо, влево и возвращала. Ветер менялся. Один выстрел не доработала. Так прошла бы чисто. По трассе могу сказать, что мне ещё достаточно тяжело. Как будто не хватает мощности, какой-то скорости. Может, ещё не отпустило. А так довольна, что получилось много отыграть позиций.



Наверное, отпустила ту ситуацию, что уже ничего не смогу сделать. Если такое отношение, значит, буду работать сама, как привыкла летом. Выхожу и делаю то, что мне надо. Отвечаю только за своё самочувствие и свой результат. Сейчас до конца докатываюсь, а потом с личным тренером попытаюсь вылезти с этих гор, которые меня накрыли, чтобы не было потом проблем на следующий год. Наверное, это самая главная задача. Жду, когда отпустят горы.



Не было ли в пасьюте мыслей попасть «в деньги»? Я вообще об этом не думала. Шла — и такая суета началась. Очень короткие были разрывы. С первого круга хорошие скорости. Не было такого, чтобы люди вкатывались. Просто начали на все деньги лупасить. Думаешь: «Господи! Что происходит?» Приходишь на рубеж — а там такая суета. Ты просто останавливаешься и стоишь, ждёшь, какой тебе коврик достанется. Это было очень смешно. И главное, чтобы не промахнуться. Мне пару раз сказали, какое у меня место. И всё. Вышла с Ульяной. Понимаю, что где-то рядом. Постаралась доработать. Но немного не получилось. Прилипла лыжами на последнем подъёме. Вышла в середину, начали сильно липнуть лыжи, а моя группа пошла немного левее, где был немножко ледочек. Я просто подлипла, а группа ушла. Не смогла достать уже.



Думала, наверное, постараться поработать и сделать всё, чтобы почувствовать, что я могу бороться. И даже если было немного плохо. То всё равно выходить и бороться. Не думала, что будет на рубеже, на трассе. Просто выходила с трезвой головой, что надо поработать. Почувствовать, отпустили или нет горы, будет лучше или нет.



Мне кажется, что когда я дебютировала два года назад, меня накрыло то, что старты плотно шли за стартами и много переездов. Собираться, ехать, лететь, собираться, ехать, бежать. Не было времени отдохнуть. Мне, наверное, больше нравится, даже если в горах, что тебе не надо никуда собираться. Мне более это подходит», — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.