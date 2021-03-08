Губерниев — мужу Куклиной на вопрос о цветах у Ларисы: я прислал! Симпатизирую её мужу
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение Михаила Куклина, мужа российской биатлонистки Ларисы Куклиной, в «Инстаграме» спортсменки. Лариса опубликовала фото с букетом роз и поздравила женщин с 8 Марта.
Михаил в комментарии спросил: «Откуда цветы? Кто он?» Губерниев написал: «Я прислал! Симпатизирую её мужу!»
На прошедшем в Нове-Место (Чехия) восьмом этапе Кубке мира по биатлону Куклина в составе сборной России заняла восьмое место в эстафете. В спринте она стала 53-й, а в гонке преследования финишировала последней, 58-й. Девятый этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место с 11 по 14 марта.
В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежка Тириль Экхофф. Куклина занимает 41-е место.
Муж Куклиной — о фото Ларисы: откуда цветы? Кто он?
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
16:53
-
16:43
-
16:31
-
16:18
-
14:14
-
12:40
-
08:40
-
08:37
-
08:28
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
08:05
- 7 марта 2021
-
22:22
-
18:47
-
18:45
-
16:08
-
15:22
-
14:40
-
14:34
-
12:18
- 6 марта 2021
-
22:17
-
19:30
-
18:55
-
18:51
-
17:25
-
16:24
-
15:18
-
14:43
-
14:34
-
14:32
-
14:18
- 5 марта 2021
-
22:27
-
21:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам