Губерниев — мужу Куклиной на вопрос о цветах у Ларисы: я прислал! Симпатизирую её мужу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение Михаила Куклина, мужа российской биатлонистки Ларисы Куклиной, в «Инстаграме» спортсменки. Лариса опубликовала фото с букетом роз и поздравила женщин с 8 Марта.

Михаил в комментарии спросил: «Откуда цветы? Кто он?» Губерниев написал: «Я прислал! Симпатизирую её мужу!»

На прошедшем в Нове-Место (Чехия) восьмом этапе Кубке мира по биатлону Куклина в составе сборной России заняла восьмое место в эстафете. В спринте она стала 53-й, а в гонке преследования финишировала последней, 58-й. Девятый этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место с 11 по 14 марта.

В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежка Тириль Экхофф. Куклина занимает 41-е место.