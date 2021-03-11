Тарьей Бё — о спринте на этапе КМ в Нове-Место: было похоже на победу, но появился француз

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал результат в спринте на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Тарьей финишировал вторым. Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.



«Это было похоже на победную гонку, и я надеялся, что так и будет, но потом, как всегда, появился француз. Мне не остаётся ничего иного, кроме как довольствоваться результатом, потому что сегодня я показал максимум.



В биатлоне постоянно происходят взлёты и падения. Самое важное — сохранять психологический настрой. После чемпионата мира осталось разочарование, сейчас хочется взять реванш. Думаю, не многие сработали так же хорошо, как и я. Ведь с момента окончания чемпионата мира прошла всего неделя. Вернуться на вершину мне помогла сила воли», — приводит слова Бё NRK.