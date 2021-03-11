Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Нове-Место

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринтерской гонке на 7,5 км, которая состоится завтра, 12 марта, на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).



Первой из россиянок на старт выйдет Светлана Миронова, которая получила 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступит Ульяна Кайшева (28-й номер). Ирина Казакевич выйдет на дистанцию 42-й, Евгения Павлова — 55-й, Лариса Куклина — 72-й. Последней из российских биатлонисток гонку начнёт Татьяна Акимова, получившая 87-й стартовый номер.



Напомним, сегодня, 11 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место состоялся мужской спринт, победу в котором праздновал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё. Бронзовым призёром стал представитель Италии Лукас Хофер.



Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, финишировавший 16-м.

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