Губерниев: мы средняя команда. Нужно это принять и пытаться сделать необходимую работу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м. Александр Логинов стал 17-м, Эдуард Латыпов — 25-м, Евгений Гараничев — 30-м. Карим Халили пересёк финишную черту 38-м, Кирилл Стрельцов — 63-м.
«Рад за Кентена и за Лукаса. Они в призах. Рад за Легрейда, который приблизился к Йоханнесу и даже опережает его сейчас после вычета гонок в общем зачете Кубка мира. Борьба за глобус обостряется.
На данный момент в гонке из двух рубежей у нас при удачной стрельбе может бороться за высокое место только Латыпов. У Логинова травма обострилась. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мы показываем свой средний уровень. Мы средняя команда. Нужно это принять, понять и пытаться сделать необходимую работу, чтобы снова стать выдающейся командой.
Почему Логинова и Елисеева нет в десятке? Я уже говорил, что сезон — переходный и ковидный. Мы до сих пор не знаем, какую они делали работу, кто тренер у Елисеева. Это странно. Каминский и Польховский не видели планов ни того, ни другого. С этой ситуацией нужно заканчивать. Если Саша начнет тренироваться чуть-чуть отдельно, и мы понимаем, что какие-то сборы ему лучше провести одному, то Елисеев точно должен работать с командой. Это однозначно. Он не заслужил никакой самоподготовки и не имеет на нее права по таким результатам, которые он показывает. Для Матвея будет только лучше, чтобы вернуться в команду. Поэтому — все к Каминскому. Преференции могут быть для биатлонистов, но незначительные», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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