Эдуард Латыпов: на финише я тащил немца

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он продемонстрировал 25-й результат.

«Физическое самочувствие хорошее, но чувствую, что сегодня было чуть-чуть потяжелее, потому что старался бежать быстро, не экономиться, а отработать на все 100%. В этом плане получилось хорошо сработать с двумя кругами. На финише меня чуть не хватило. Анализируем и двигаемся дальше.



Спереди никого не было, наоборот — за мной цеплялись. Эдер цеплялся круг, потом Карим Халили за мной ехал. На финише тоже тащил немца», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер.