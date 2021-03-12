Эдуард Латыпов: на финише я тащил немца
Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он продемонстрировал 25-й результат.
«Физическое самочувствие хорошее, но чувствую, что сегодня было чуть-чуть потяжелее, потому что старался бежать быстро, не экономиться, а отработать на все 100%. В этом плане получилось хорошо сработать с двумя кругами. На финише меня чуть не хватило. Анализируем и двигаемся дальше.
Спереди никого не было, наоборот — за мной цеплялись. Эдер цеплялся круг, потом Карим Халили за мной ехал. На финише тоже тащил немца», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер.
Карим Халили отреагировал на слова тренера сборной Норвегии о нём
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