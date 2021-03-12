Карим Халили отреагировал на слова тренера сборной Норвегии о нём

Российский биатлонист Карим Халили отреагировал на слова тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе о нём. Говоря о Кариме, Мазе сказал: «Думаю, что Халили — очень интересный биатлонист. У него хорошие навыки в стрельбе. Конечно, есть над чем работать, но он ещё молодой. Мне показалось, что он был неплох в отдельных гонках на чемпионате мира».

«Сюрприз, что Зигфрид Мазе знает про меня. А так даже не знаю, как к этому относиться. Думаю, надо спокойно выходить и показывать дальше, что ты на что-то способен, чтобы были не просто разговоры о том, что ты что-то можешь», — приводит слова Халили сайт «Матч ТВ».

Вчера, 11 марта, Карим занял 38-е место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, совершив два промаха.