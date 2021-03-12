Экхофф была самой быстрой на лыжне в спринте, Кайшева уступила ей 40 секунд

Победительница спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшую скорость лыжного хода по дистанции. Второе время у француженки Жюстин Бреза, третье – у норвежки Марте Рёйселанд.

Самой быстрой из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая преодолела 7,5 км на 40 секунд медленнее Экхофф – это 19-е время. Кайшева допустила 4 промаха и смогла отобраться в гонку преследования с 58-м результатом. Напомним, что по итогам спринта Евгения Павлова и Ирина Казакевич не вошли в число 60 участниц гонки преследования.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Спринт, 7,5 км. Лыжный ход

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 16.05,7.

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 5,5.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +18,8…

19. Ульяна Кайшева (Россия) – +40,3…

36. Светлана Миронова (Россия) – +57,7…

42. Татьяна Акимова (Россия) — +1.01,5…

48. Ирина Казакевич (Россия) – +1.03,4…

54. Евгения Павлова (Россия) – +1.13,8…

66. Лариса Куклина (Россия) – +1.27,3.