Васильев: то, что перестали стрелять — это вопрос к Волкову

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, подводя итоги женского спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), высказал мнение об ошибочном назначении Алексея Волкова тренером по стрельбе.

Светлана Миронова и Евгения Павлова допустили по три промаха на двух огневых рубежах, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева – по четыре. В итоге Павлова и Казакевич не вошли в число 60 участниц гонки преследования.

«Видно, что девчонкам не бежится. А когда не бежится, то и не стреляется. То, что перестали стрелять — это вопрос к Волкову. Изначально назначение Волкова было ошибкой. Он ни одного дня не работал тренером — и сразу же национальная команда. Конечно, это ошибка. При всём уважении к Лёше, он сам стрелял хорошо, но это далеко не значит, что он великий специалист. Известно, что великие спортсмены очень и очень редко становятся хорошими тренерами. Почему-то у нас решили опровергнуть это правило. Может быть, когда-нибудь он и научит стрелять, но для этого надо было потренироваться на начинающих спортсменах… Как минимум на юношах. Как так-то? Только лыжи поставил в угол и сразу дали национальную команду. Глупость», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.