Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2020/21.

Экхофф одержала победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Её ближайшая соперница в общем зачёте Кубка мира, соотечественница Марте Рёйселанд, финишировала четвёртой. В итоге после этой гонки у Экхофф 1043 очка, у Рёйселанд — 903.

В финале Кубка мира в Швеции биатлонистки пробегут три гонки: спринт, пасьют и масс-старт. Однако, по правилам текущего сезона, проходящего в условиях пандемии коронавируса, из суммы баллов будут вычтены четыре неудачные гонки. У Экхофф они приходятся на старт сезона.

Экхофф стала первой норвежской биатлонисткой, завоевавшей «Большой хрустальный глобус» после победы Туры Бергер в 2013 году.

Экхофф – олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира.