Тренерский штаб сборной Швеции ушёл на карантин. Вдоль трассы будут работать спортсмены

Тренерский штаб сборной Швеции ушёл на карантин после выявленного случая заражения коронавирусом, сообщает Expressen. Положительный результат показал тест тренера мужской команды Маттиаса Нильссона.

Вдоль трассы во время сегодняшних смешанной эстафеты и супермикста на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) будут работать спортсмены из сборной Швеции. К штабу пришлось привлечь Ханну Эберг — она будет помогать биатлонистам.

В смешанной эстафете сборную Швеции будут представлять Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома. В супермиксте побегут Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон.

В составе сборной России выступят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало гонки в 12:25 мск.