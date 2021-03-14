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Тренерский штаб сборной Швеции ушёл на карантин. Вдоль трассы будут работать спортсмены

Тренерский штаб сборной Швеции ушёл на карантин. Вдоль трассы будут работать спортсмены
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Швеции ушёл на карантин после выявленного случая заражения коронавирусом, сообщает Expressen. Положительный результат показал тест тренера мужской команды Маттиаса Нильссона.

Вдоль трассы во время сегодняшних смешанной эстафеты и супермикста на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) будут работать спортсмены из сборной Швеции. К штабу пришлось привлечь Ханну Эберг — она будет помогать биатлонистам.

В смешанной эстафете сборную Швеции будут представлять Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома. В супермиксте побегут Линн Перссон и Себастиан Самуэльссон.

В составе сборной России выступят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало гонки в 12:25 мск.

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