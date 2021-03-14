Тренер по стрельбе Волков покинет расположение сборной России по личным обстоятельствам

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков по личным обстоятельствам покидает расположение команды.

«Тренер по стрельбе женской биатлонной сборной Алексей Волков покидает расположение команды по личным обстоятельствам! Летит в понедельник домой!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Волков – чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону.

С сезона-2020/2021 Алексей, который был одним из лучших снайперов в национальной команде, является тренером женской сборной России по стрельбе.