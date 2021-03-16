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Вайцеховская: «священная корова», индивидуалист Логинов не всегда ценен даже в эстафетах

Вайцеховская: «священная корова», индивидуалист Логинов не всегда ценен даже в эстафетах
Биатлон / Кубок мира 0
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Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась мнением о лидере мужской сборной России по биатлону Александре Логинове, который предпочитает тренироваться на самоподготовке.

«В этом формате нет смысла делать исключение даже для «священной коровы» российского биатлона Александра Логинова: он ярко выраженный индивидуалист, ценность которого не всегда очевидна даже в эстафетах, к тому же весь последний сезон Александр провёл не столько с прицелом на Олимпиаду, сколько под флёром былых, прошлогодних заслуг.

Слишком резко? Возможно. Но впору вспомнить, как те же норвежцы три года назад не пошли навстречу куда более легендарному Уле-Эйнару Бьорндалену. Причём первопричиной решения стало не столько то, что норвежец не выполнил критерии отбора в олимпийскую команду (это было скорее последней каплей), сколько нежелание восьмикратного олимпийского чемпиона по личным причинам готовиться к Играм в рамках сборной. Об этом Уле-Эйнар сам сказал в интервью после Олимпиады», — написала Вайцеховская в статье на сайте «RT на русском».

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