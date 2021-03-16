Елена Вайцеховская: вся система российского биатлона проржавела до основания

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию, сложившуюся в российском биатлоне.

Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете. На этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) в минувшие выходные российские биатлонистки провели худшую гонку в истории, когда Лариса Куклина, быстрейшая из россиянок, стала лишь 37-й в гонке преследования.

«Если называть вещи своими именами, нынешний год наглядно продемонстрировал, что вся система российского биатлона проржавела до основания: спортсмены, попадающие в обойму сборной, как-то очень стремительно перестают бежать и стрелять, тренеры столь же стремительно становятся профнепригодными. И никто при этом не отвечает за результат.

Выходов здесь два. Либо признать, что биатлон, как хоккей с шайбой в Бразилии, – это вообще не наш вид спорта, и перестать расходовать на него государственные и спонсорские деньги (что, разумеется, не вариант), либо попытаться изменить систему, причём задуматься об этом уже сейчас, не дожидаясь окончания отпускного периода, новой предсезонки, Олимпийских игр или появления мифической Золотой антилопы, которая в нужный момент обязательно ударит копытцем, и на лыжню просыплется золото», — написала Вайцеховская в статье на сайте «RT на русском».